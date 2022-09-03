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Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava konserine ünlü yağdı!
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda efsane konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” 2 Eylül'de Melike Şahin konseri ile başladı.
Magazin 03.09.2022, 10:28 03.09.2022, 10:57 tarkan abdullahoğulları
Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile birlikte konseri izledi
unutulmayacak bir gece yaşattı.
Umut Evirgen
Hayranlarının Diva Bebe’si, Harbiye konseri için çok heyecanlandığını, gittiği her şehirde ve çıktığı her sahnede şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söylemekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
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