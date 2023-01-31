Melek Mosso Yeni Şarkı Öncesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde!

Şubat ortasında Hakan Altun ve Aydın Kara bestesi yepyeni şarkısını yayınlamaya hazırlanan Türk pop müziğin en popüler kadın şarkıcı, yorumcu ve bestecilerinden Melek Mosso, yeni şarkı öncesinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede olacak.

Zirve Yapım'ın düzenlediği 'Kış Konserleri' kapsamında 8 Şubat Çarşamba gecesi gerçekleşecek gecede dinleyicileri yeni repertuar, ve sevilen şarkılarla dopdolu bir şov bekliyor.