Melek Mosso sürprizini açıkladı

Geride bıraktığımız yılla alakalı konuşan Melek Mosso, "2022 benim için harika geçti. Kendimi ifade edebileceğim alanlar yakaladım. Bazı negatif şeyler oldu ama o negatif şeyler bize pozitif olarak geri döndü. 2023 gerçekten benim bir adım daha atacağım bir yıl olacak. Ben Türk pop müziğinde vizyonumu geliştirmek isteyen bir şarkıcıyım. Bunu hep hayal edip düşündüm. Bazı şartların bir araya gelmesi gerekiyor, sizlerde biliyorsunuz. Bazı şartlar umarım bu yıl benim için bir araya gelir. Hayal ettiğim kafamdan geçen şeyleri uygulayabilirim” dedi.

Yeni şarkılar geldiğini söyleyen Mosso, "Kendi bestelerim ve Hakan Altun’dan aldığım şarkılar olacak, son dakika bir şey çıkmazsa. Şöyle bir şey hayal ediyorum, Türkiye’de de Avrupa’da hep böyle inanılmaz sahneler yapan insanlara böyle hayranlıkla bakıyoruz. Benim istediğim tek şey ben ülkemin müziğini ülkemin müzik tarihini oraya taşımak istiyorum. Herkes tarafından duyulsun istiyorum” dedi.

İngilizce şarkı geleceğini söyleyen Melek Mosso, "Ben önceden Jazz söylüyordum, uzun zamandır uzak kaldım. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdim. Belki sahnede yabancı birkaç tane şarkı söyleyebilirim, gelen misafirleri şaşırta bilirim. Sürpriz ve şov olmalı her şey. Sesim sadece her şey için yeterli değil. Kanto gibi daha dolu, dolu şeyler olsun. Elimden geleni yapacağım. Dinleyicilerime yakışan bana da yaraşan şeyler yapacağım. Ben bu ülkenin kadın sanatçıyım. Bu ülkeye yaraşan bu ülkeyi bir adım daha öteye taşıyan şarkılar yapmayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.



