Melek Mosso Sahneye Serumla Çıktı 

Kıbrıs’ta sahne alması hakkında da konuşan Melek Mosso “Her hafta Kıbrıstayız son dönemlerde. Kıbrıs halkını eğlendiriyoruz. Melek Mosso’nun artık gümbür gümbür sahnelerine alıştı insanlar. Ebru Gündeş’in de dediği gibi yürekten ve gırtlaktan geliyor sesimiz. Sahne benim için çok önemli, orası benim dünyam. Aman böyle güzel olmalıyım derdim yok sahnede. Benim öyle birilerine gönderme yapayım gibi bir derdim yok. Benim derdim şarkı söylemek.” diyerek diğer meslektaşlarına ‘ses’ göndermesi yaptı.

“BENİM BOTOKS YAPTIRMAM KİMSEYİ DE BAĞLAMAZ”

Son dönemde yaptığı estetik haberleri ile de gündem olan Mosso “Arkadaşlar zaten haberler çıkıyor. Bakın mesela çenemi sıkınca kaslarım oynuyor. Bu çene sıkmaktan. Uykularım kaçıyor hatta. Bu yüzden ben de botoks yaptırıyorum. Ufak tefek şeyler de yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım 35 yaşındayım. Mükemmel görünsem ben de yorgunluğumu silmek için yapıyorum. Canım isterse de yaptırırım. Bu kimseyi bağlamaz. Hoşuma gitmezse zaten yaptırmam. Estetiğe karşı değilim. Kimin canı ne çekerse yaptırır.” dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Mosso, kendisini dinlemeye gelen konuklara unutamayacakları bir gece yaşattı.