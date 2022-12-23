Melek Mosso'nun Soyadı İsyanı

soyadıyla ilgili sitemde bulundu. Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım ve çikolatacım... (Böyle uzayıp gidiyor) YOK! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp, 'Soyadınızı çaldık ehehe' diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bi dükkanım olursa haberiniz olur" diye yazdı. Son dönemde adından söz ettiren Melek Mosso yla ilgili sitemde bulundu.'dan açıklama yapan, "Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım ve çikolatacım... (Böyle uzayıp gidiyor) YOK! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp, 'Soyadınızı çaldık ehehe' diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bi dükkanım olursainiz olur" diye yazdı.

Şarkıcı, "Mosso bisiklet benim çocukluğumdan beri var. Onu hepimiz biliyoruz" dedi.