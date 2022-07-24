Melek Mosso'dan oyunculuk mesajı

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Mosso, "Burada ilk konserim. Burası çok güzelmiş. Bu önemli bir festival. Burada yer almak bizim için çok önemli..." dedi. Geçtiğimiz günlerde, "Ayda 25 konser veriyorum, evime bile gidemiyorum" sözlerinin hatırlatılmasına Mosso, "İki günden beri evdeyim ama 20 gündür turnedeydim. Önümüzdeki günlerde 'Güven Bana' filminde yer alacağım. Orada kendimi oynayacağım. Ondan sonra yine dört konserimiz var. Ayda ortalama 25 konserimiz oluyor ve gerçekten eve gidemiyorum" diye konuştu.

"Daha önce dizilerde oynadım" diyen Mosso, "Ufakta olsa bir tiyatro geçmişim var. Bugünlerde daha çok müzik ve konserler üzerinde duruyorum. Belki 2-3 sene sonra beni bir şeylerde oynarken ve kendimi orada geliştirmiş olarak görebilirsiniz. Çok istekliyim" diye konuştu. Mosso, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Bunu arkadaşlarım söyledi. Bu olayın burayı gelmesi biraz fantasik ve eğlenceli... Öğretmenlik ve vapur sanatçılığından sonra sürprizlerle olan hikayelerim var. Birkaç yönetmen ve senarist bizimle görüştü ama şu an erken. 10 yıl sonra böyle bir şey olmasını isterim ve elimden gelen yardımı da yaparım. Benim yolculuğum daha yeni... Hikayemin olması yönetmen ve senaristlere hoş geliyor" yanıtını verdi.

Mosso, "O günler aklınıza gelince ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İyi ki o günler olmuş. Beni o günler buraya getirdi. İnanın vapurda çalmam önemli değildi. Ben müzik aşığıyım. Oksijenim müzik. Vapurdaki o anlarım paha biçilemez. Vapurda İstanbul'un en güzel manzaralarını gördüm" cevabını verdi. Mosso, "O zamanlara hayatınızın en güzel günleri diyebilir misiniz?" sorusuna ise, "En güzel günleri diyemem ama eğlenceliydi. Şu an hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. O zaman rüştümü ispat etmeye çalışıyordum" diye cevap verdi.

İKİ TIR YARDIM SÖZÜ

Mosso'dan sonra sahneye Haluk Levent çıktı. Fenomen şarkılarını seslendiren Levent, yaklaşık 1 milyon kişiyi coşturdu. Ereğli Belediye Başkanı Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Levent'e çiçek ve hediyeler takdim etti.

Halil Posbıyık, Levent'in 1996 yılında Ereğli'de verdiği konserden bir fotoğrafını armağan etti. Tabloyu görünce duygulanan Levent, "O zaman çoğunuz yoktu. O konsere anneleriniz ve babalarınız gelmişti. O konserden sonra daha bir aşkla sizi yaptılar. Aşk çocuklarısınız" dedi. Halil Posbıyık ise, "1996 yılından bu zamana çok geçti. Çok geciktirdik. Bundan sonra inşallah sık sık beraber olacağız Haluk Levent'le..." diye konuştu. Aynı zamanda AHBAP Derneği Başkanı olan Levent'le konser öncesi konuştuklarını belirten Posbıyık, "Biz zaten yardım kolilerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Haluk az önce bir tır yardım kolisi göndereceğini söyledi. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum" derken araya giren Levent, "İki tır olsun" diyerek, müjdeyi verdi. Levent, daha sonra üç SMA hastası için konsere gelenlerden destek istedi.

