Mehmet Yüzüak ölümden döndü! "Erken müdahale ile hayata tutundum"

Magazinsortie.com'un özel haberine göre; önceki gece 02.00 civarında mide kanaması geçirerek acil olarak hastaneye kaldırılan söz yazarı Mehmet Yüzüak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ünlü söz yazarına kan kaybı yüzünden ilk gün 2 torba olmak üzere toplamda 6 torba kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Dişleri için aldığı antibiyotikler Mehmet Yüzüak'ı zehirlemiş. 1 kutu içmesi gerekirken 6 kutu kullandığı için midesinde ki varis damarlarını patlatmış. Olcay Ünal Sert'e konuşan Mehmet Yüzüak, "Bir daha antibiyotik alıpta varis damarlarım patlarsa, ciğerlerim iflas edermiş. Bugün MR'a girdim. Yeni yeni kendime geldim." dedi. Yüzüak; "İnsanın ayağında ki varislere benzer damarlar, midenin içinde de olurmuş. Midede ki varislari kapatmak için 'bant' denilen 5 tane suni deri ile kapattılar. Ömrümün sonuna kadar bunlarla birlikte yaşayacağım. Eğer ki ambulans çağırdıktan sonra; 'kapıyı açık bırakmasan, çoktan ölmüştün' dedi doktorlar. Sonrasında ben bayılmışım, erken müdahale ile hayata tutundum' dedi.

Mehmet Yüzüak'ı hastanede sanatçı arkadaşı Seda Bütün yalnız bırakmadı.

Mehmet Yüzüak kimdir?

1950 Kahramanmaraş doğumlu olan Mehmet Yüzüak; 'Kemancı', 'Sevda Yolu', 'Şarkıların Kaderi', 'Yüz Karası', 'Sevgilim Var İzmirli', 'Biride Bir Binide Bir', 'Bir Mucize Allahım', 'Hasret Pınarı', 'Günah Defteri', 'Sevgilim Var Gurbette', 'Dalgın Gözler', 'Günahkar Olmadan', 'Sen Tanrının Yanındasın Söyle Benide Affetsin Anne', 'Her Sevgiyi Rüya Gibi Gelir Geçer Sandım'; gibi çok sayıda şarkının söz yazarıdır. 'Kemancı' şarkısı 36 sanatçı tarafından seslendirilmiştir.