Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı 

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde şok ayrılık yaşanmıştı. Projede Savcı Pars karakteriyle beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılması seyircileri şok etmişti.

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinin yapım şirketi Ay Yapım açıklama yaptı. Yapım şirketi Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

Ay Yapım, "Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.