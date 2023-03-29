Mehmet Yalçınkaya, Çocukluk ve Gençlik Fotoğraflarını Paylaştı! O Halini Görenler Şok Oldu

Şef Mehmet Yalçınkaya, çocukluk ve gençlik hallerini Instagram'dan paylaştı.

MasterChef Türkiye yarışmasında şef olan 49 yaşındaki Yalçınkaya'nın çocukluk ve gençlik, halleri sosyal medyada gündem oldu.

Depremim ilk gününden beri ekibiyle bölgeye gidip, depremzedelere destek olan şefin, karesi beğeni topladı.

Yalçınkaya kareye, "Yıllar" diye yazdı.