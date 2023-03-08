Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman'ın Evliliğinde Kriz

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına taşımış, Akyaka’da 12 kişinin şahitliğinde evlenmişti. Ancak mutlulukları uzun ömürlü olmadı. Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Sosyal medyada takipleşmeyi de bırakan çift, mutlu günlerinden kalan tüm fotoğrafları sildi. Yakın çevreleri, ikilinin barışmasının zor olduğunu ve Boşanma konusunda kararlı olduklarını söylüyor.

Ada Sanlıman’ın çıkardığı yeni şarkısı “Canavar”ın sözleri dikkat çekti:

Kaybolunca hep bana geldin

Hayatımı piç edip gittin

Başka yüzyıl olsaydı

Seni canavarlara yem ederdim

Baş edemediğimde sardım hep ben geriye

Ve döndüm deliye, teslim oldum yine zehre

Nefret ettim senden

Kendimden, her şeyimden

Hem barışmaktan yoruldum

Hem savaşmaktan

Dünyamdan çık git artık

Güzelse beni de çağır

Belki de sorun bizde değil

Dünyadadır