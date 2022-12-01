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Mehmet Fatih ve Bedri Ayseli gönülleri mest etti
Mehmet Fatih’in Mayıs ayında dinleyici ile buluşan ‘Ay Işığı’ albümünün ilk konseri Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Biletlerin haftalar öncesinden tükendiği konseri izleyenler Bedri Ayseli sürpriziyle keyifli bir gece yaşadılar.
Ay Işığı albümünde Bedri Ayseli'nin derleyip seslendirdiği Süryani adlı türküyü yorumlayan Mehmet Fatih'in konserini izleyenler arasında Bedri Ayseli de vardı. Ayseli'yi sahneye davet eden Mehmet Fatih, ünlü türkücüyle sahnede Süryani'yi birlikte seslendirdi.
Konseri takip edenler Mehmet Fatih ve Bedri Ayseli'nin sahnedeki düetiyle adeta mest oldular.
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