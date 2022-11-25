Mehmet Fatih'in konseri kapalı gişe 

Sanatçı Mehmet Fatih Yalçınkaya "Türkülerimizi farklı bir yorumla sunduğumuz projemiz dijital platformlarda dinleyici tarafından çok beğenilmişti. Projenin ilk konserinin gördüğü ilgiden çok memnunum. Daha iyilerini yapmak için bize cesaret veren dinleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi.

"Yaklaşık bin yıldır yaşadığımız coğrafyanın en önemli kültür miraslarından biri olan türkülerimizi, genç kuşaklarla buluşturmak ideali ile yola çıktıklarını ifade eden Mehmet Fatih Yalçınkaya, bir yılda tamamlanan proje için geceli gündüzlü bir efor sarf ettiklerinin ve gençler başta olmak üzere halkın Türk Müziği'ne olan ilgisini arttırmanın çok ayrıcalıklı ve özel bir misyon olduğunu belirtti.