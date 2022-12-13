Mehmet Dinçerler Tüm İddialara Cevap Verdi

Mehmet Dinçerler, beş ay evli kaldığı Hadise'yle ilgili sessizliğini Funda Karayel'in A Para'da ekrana gelen Yıldızlı Sohbetler programında bozdu. Hadise'ye aldığı 3 milyon TL değerindeki yüzüğün imitasyon çıktığı iddialarına iş insanı, "Öyle bir şey olamaz. Tamamen hem bana hem de ilişkime itibar suikasti yapıldığını düşünüyorum. Bana karşı algı oluşturma süreci yaşadım. Bu konulara hiçbir zaman cevap vermedim. Bunun maddi değerinden ziyade ben sembolik değerinin konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Orada önemli olan duygusal değer" dedi.

"HADİSE'YLE MADDİ DİYALOGUMUZ OLMADI"

Hadise'yle boşandıktan sonra robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldığı haberlerine Dinçerler, "Eğlenceli bir haber. İnsanlar bunu eğlenceli boyuta taşıdı. Hayatım boyunca ufak tefek şeylerin peşinde koşan biri olmadım. Öyle bir diyalogumuz olmadı. Maddiyat ve eşyaların peşinde koşan bir süreç yaşamadık" diye konuştu.

"UTANÇ DUYDUM"

Attığı tweet'lerin gündem olmasına ise Dinçerler, "Çok üzücü.... Ben de gördüğümde utanç duydum. 20'li yaşların başında, sorumluluk sahibi olmayan bir gencin, cahilce yazmış olduğu saçmalamalar. Onları gördüğüm anda bir daha karşıma çıkmasın diye sosyal medya hesaplarımı kapattım. Çünkü çok utandım. 12-13 sene önce saçmaladığım şeyler üzerinden birilerinin gönlünü kırdıysam özür dilerim" diye konuştu. Karayel'in "Tweet'lerin ortaya çıkma tarihinin kasıtlı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kasıt olduğunu düşünmüyorum. O süreçte göz önündeydim. Birilerini çıkarmış olabilir" cevabını verdi.

"ANNEM MUTLULUĞUMU İSTER"

Annesiyle ilgili sürekli gündem olan Dinçerler, "Annemi çok seviyorum. Anne dünyadaki en kıymetli varlıktır. Erkek evlatlar anneye daha düşkün olurlar. Ölümün diğerinden dönmüş. Annem bir savaşçı. İki kanseri yendi. Anmem üç tane aslan gibi evlat yetiştirmiş.. Anneme, sevgimi ve aşkımı sonsuza kadar taşıyacağım. Annesine sevgisi ve saygısı olmayan birinin, kimseye saygısı olmaz. Annemin dünya görüşü ve kendine göre bir karakteri var. Onun dünya görüşüne saygılıyım. Anneme, "Ben bunu yapmak istiyorum" dediğimde annem her zaman, "Oğlum benim için tek önemli bir şey var senin mutluluğun. Sen mutluysan ben de mutluyum" diyor. Ben bu kadını nasıl sevmem" açıklamasında bulundu.

"ŞİRKETLE BAĞIM YOK"

Şirketlerinin battığı iddialarına ise iş insanı, "Babamın ortak olduğu şirket, benimle hiçbir alakası yok. 2-3 senedir bu şirketin düzene girmesi için borçlarını ödüyorum. Halen ödüyorum. Şu son ödediğim borçla bir ev alırdım. Şirketle hiçbir bağım yok, o yüzden bana açılan bir dava yok. 2016 yılında şirket limiten şirketten, anonim şirketten geçerken beş ortak olması için bana ufak bir pay vermişlerdi. Mahkemede şirketle alakam olmadığı için hakim beni ilk duruşmada ayırdı" şeklinde konuştu.