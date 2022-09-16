Mehmet Dinçerler'in O Paylaşımları Da Ortaya Çıktı! Şok Sözler...

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Yazdığı notta “Anlaşarak sonlandıramadığımız için” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler'in, boşanma kararının ardından Hadise'den tüm takıları ve evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi.

Bütün bu iddiaların ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu.

"ŞAHSIMA YAPILAN YAKIŞTIRMALAR YAKIŞIKSIZ"

Dinçerler, "Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı.

Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" dedi.

ESKİ TWEETLERİ OLAY OLDU

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler'in eski tweetleri sosyal medyada gündem oldu. Dinçerler'in henüz 24 yaşındayken Beşiktaş hakkında sarf ettiği yakışıksız sözler taraftar grubu Çarşı'nın da tepkisini çekti.

İŞTE O TWEETLER...

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.