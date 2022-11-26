Mehmet Dinçerler'in avukat hadisesi!

Şarkıcı Hadise ile 5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler, iki kız arkadaşıyla görüntülendi.Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan Mehmet Dinçerler ve bayan arkadaşları, görüntü vermemek için başlarını öne eğdi.

Mekanda yaklaşık 2 saat oturan Dinçerler, çıkışta ise bayanlarla farklı yönlere gitti.

Gazetecilerin sorularına gülen Dinçerler, ''Bayanlar avukatım'' diyerek hedef şaşırttı.

