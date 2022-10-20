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Mehmet Dinçerler'den Boşanan Hadise'ye Piyango Vurdu!

Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül'de noktalayan Hadise hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hadise, yılbaşında Kıbrıs'ta vereceği konserden ne kadar kazanacak? İşte detaylar...

Magazin 20.10.2022, 16:11 20.10.2022, 16:12 arif hür
Mehmet Dinçerler'den Boşanan Hadise'ye Piyango Vurdu!

Hadise’nin eski ilişkisinin sık sık gündeme gelmesi, Mehmet Dinçerler’in aile şirketlerinin borçları derken sorunlardan kafalarını kaldıramayan ikili, sonunda ayrı yollara gitmeye karar verdi.

Resmen Boşandılar! Dikkat Çeken Ayrıntı

Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül'de noktalayan Hadise hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hadise'den boşanma sonrası ilk konser

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise'nin 150 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 800 bin TL alacağı iddia edildi. (Takvim)

HADİSE KİMDİR?

Hadise nereli ve kaç yaşında; Hadise, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Hadise aslen Sivaslıdır. 36 yaşındadır.

'Hülya' adında bir ablası, 'Derya' ve 'Murat' adlarında iki kardeşi vardır.

Annesi ve babası 1972 yılında çalışmak üzere Belçika'ya gitti. Hadise, üniversite eğitimini pazarlama ve çağdaş diller üzerine aldı. Müziğe olan ilgisi dolayısıyla mesleğini yapmadı, ailesinin de desteğiyle müzik eğitimi aldı.

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idool 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk 10'a giremedi fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

İlk şarkısı 'Sweat'i 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Mayıs 2005'te ikinci single'ı 'Stir Me Up'ı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı 'Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü 'Sweat'i yayınladı. Albümde yer alan 'Ain't No Love Lost' ve 'Bad Boy' şarkılarını single olarak da satışa sundu.

Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması 'A Good Kiss'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı 'My Body' yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan 'Düşman' şarkısında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü 'Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Yves Gaillard ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra 'A Good Kiss' şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan 'Deli Oğlan'ı da albüme ekledi

Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı.

EUROVISION'A KATILMA SÜRECİ

Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu 'Düm Tek Tek' şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

HADİSE'NİN ÖZEL YAŞAMI

1985 doğumlu olan Hadise, 2022 yılı itibarıyla 37 yaşındadır

Hadise, 30 Nisan 2022'de iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiştir. İkili, 30 Eylül 2022'de boşandı.

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