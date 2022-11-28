Mehmet Çelik kışlık alışverişine çıktı

Başarılı oyuncu Mehmet Çelik önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Oyuncu Mehmet Çelik, spordan çıktığını dile getirirken spor sonrası alış veriş için geldiğini söyledi. Oyuncu, ‘"Kış aylarındayız, kışlık bir şeyler bakmaya geldim’’ diye konuştu.

