Mehmet Ali Erbil'den Flaş Çağla Şıkel Açıklaması

Mehmet Ali Erbil, son dönemde avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel hakkında konuştuklarıyla gündem olmuştu.



Şovmen, Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen’in sunumuyla ekranlara gelen Beyaz Magazin programında açıklamalarda bulunmuştu. Erbil, "Çağla Çarkıfelek’te hostesti. Benim kulisimden ayrılmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın. Sabah programı yapınca seviye atladığını sandı" açıklamasıyla, konuşulmuştu.



Komedyen, Instagram'dan açıklama yaparak, Şıkel'den özür diledi. Erbil, "Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz söyler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde farettim durumun vehameteni... Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derede kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasaydı beni üzen... Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden... Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu... Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm..." dedi.