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Mehmet Ali Erbil Cezaevine mi Giriyor?
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Ünlü şarkıcı Ece Ronay'a taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor. Ünlü komedyen için 7 yıl 3 ay hapis istendi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Ece Ronay'a taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istedi.
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve şikayeti Ece Ronay Bilir katılmazken avukatları hazır bulundu. Dava 10 Şubat'a ertelendi.
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