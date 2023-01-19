Mehmet Ali Erbil Aylık Geliriyle Şaşırttı

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Mehmet Ali Erbil duruşmadaki savunmasında, "Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi. Kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. (DHA)