Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş Evlendi

Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Aziz Yıldırım, katılım sağladı.

Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.

PINAR ERBAŞ KİMDİR?

Pınar Erbaş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Pınar Erbaş Galatasaray Lisesi mezunudur. Erbaş Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde okudu. İş hayataına Habertürk gazetesinde başladı. 2013 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. Halen Show TV haftasonu ana haber spikeridir.

Pınar Erbaş, 15 Ağustos 2022'de Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy ile evlendi.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, gazeteci, haber sunucusu, yazar, muhabir ve aynı zamanda belgesel yönetmenidir.Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ersoy, İstanbul Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT'ye transfer olan Ersoy, 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi.

2013 yılında TRT ARAPÇA Koordinatör Yardımcılığı görevine getirilen Ersoy, 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga" adlı Muammer Kaddafi Belgeseli ile devam ettirdi.

Aynı yılın içinde Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. Daha sonra 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017 yılının sonlarında Habertürk Televizyon ile anlaştı.

Günümüzde Habertürk TV ekranlarında gündüz kuşağında "Manşet" programını ve akşam kuşağında "Nedir Ne Değildir" programını sunan Mehmet Akif Ersoy ayrıca "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı kitabının da yazarıdır.