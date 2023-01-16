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Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Kararı Şaşırttı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sonunda İstanbul’a taşındı. Ama eşiyle aynı evde değil, komşu dairesinde yaşamaya başladı. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar, ünlü model ve futbol menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle de konuşuluyor.
Wanda Nara’nın İstanbul’a gelmemesinin ardından Arjantin basını, çiftin ayrıldığını söylemesiyle çileden çıkan Icardi, eşinin ailevi nedenlerle seyahat edemediğini açıklamıştı.
İki çocuk sahibi olan çift, belli ki sorunlarını çözdü, çünkü kasımda Wanda Nara, İstanbul’a taşındığını sosyal medyada ilan etti. Ama ben, çift hakkında oldukça şaşırtıcı bir bilgi öğrendim!
Evet Wanda Nara, İstanbul’a taşınmış ama Icardi’ninyanına değil! Nara, yıldız futbolcuyla aynı rezidansta ama farklı bir dairede yaşamaya karar vermiş. Icardi de eşini kırmamak için karşılıklı iki daireyi kiralayarak, birine kendisi diğerine de eşini yerleştirmiş. Neden böyle bir karar aldıklarını öğrenemedim ama duyduğuma göre çiftin mutluluğuna diyecek yokmuş… Demek ki mutluluğun formülünü bulmuşlar!
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