MasterChef Türkiye Hakkında Flaş Gelişme! Böyle Duyuruldu

Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdelemişti.

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon çekimleri devam ediyor.

1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranlarda olacak. Büyük merakla beklenen yarışmanın 2022 sezonu başlama tarihi açıklandı. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma akşamı TV8'de başlıyor.

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı olmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KONUSU NEDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor.