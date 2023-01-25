Maldiv Pozları Olay Yarattı

Ceren Hindistan, tatile çıktı. Son dönemde dava haberleriyle gündeme gelen oyuncu, tatilden çektidiği fotoğrafları yayınlamaya devam ediyor. Bir haftadır Maldivler'de olan Hindistan, ayna pozunu paylaştı.

Oyuncu, taktığı ananas çantasıyla dikkat çekti. Hindistan, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Hindistan, bikinili kareleriyle beğeni topladı.