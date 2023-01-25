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Maldiv Pozları Olay Yarattı
Ünlü oyuncu Ceren Hindistan, yaklaşık bir haftadır tatilde olduğu Maldivler'den çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. İşte haberin detayları...
Ceren Hindistan, tatile çıktı. Son dönemde dava haberleriyle gündeme gelen oyuncu, tatilden çektidiği fotoğrafları yayınlamaya devam ediyor. Bir haftadır Maldivler'de olan Hindistan, ayna pozunu paylaştı.
Oyuncu, taktığı ananas çantasıyla dikkat çekti. Hindistan, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Hindistan, bikinili kareleriyle beğeni topladı.
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