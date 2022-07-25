Malatyalı hayranları “l love You Hande” diye bağırdı

Malatya’da kırk bin kişinin karşısında sahneye çıkan Hande Yener, dansçılarıyla birlikte enerjisi yüksük bir konsere imza attı. Sahneye alışılmışın aksine daha kapalı bir kıyafet tercihi ile çıkan sanatçı safari tarzı beyaz takım elbise, siyah sütyen ve uyumlu şapkası ile hem seksi hem de şık tarzı ile dikkat çekti. Hande Yener konserinde vokalistliğini de yapan öz yeğeni 21 yaşındaki Naz Taşkınbaş ile düet şarkı söyledi. Teyze yeğen dinleyenlerden tam not aldı...

Kayısının başkenti Malatya “25.Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali”ni Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenliyor. Bu yıl da pek çok önemli etkinliğin düzenlendiği festivaldeki konserlere ilgi oldukça büyük. Üçüncü gününde Hande Yener'in sahne aldığı festivalde sanatçının hayranları keyifli bir konser izlediler. Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda Hande Yener konserde hayranlarıyla buluştu.

Hande'nin yerini dolduracak tek kişi yeğeni!

Malatya’da kırk bin kişinin karşısında sahneye çıkan Hande Yener, dansçılarıyla birlikte enerjisi yüksük bir konsere imza attı. Sahneye alışılmışın aksine daha kapalı bir kıyafet tercihi ile çıkan sanatçı safari tarzı beyaz takım elbise, siyah sütyen ve uyumlu şapkası ile hem seksi hem de şık tarzı ile dikkat çekti. Hande Yener konserinde vokalistliğini de yapan öz yeğeni 21 yaşındaki Naz Taşkınbaş ile düet şarkı söyledi. Teyze yeğen dinleyenlerden tam not aldı. Yeğeninin kendisinden sonra yerini dolduracak tek kişi olduğunu söyleyen sanatçı “Bir de piyano çalıyor sormayın müthiş geliyor. Sesi de çok güzel” dedi.

Çok kalabalık burada kaç kişi var?

Sevilen eski yeni şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları sık sık “l love You Hande” diye bağırdı. Hande Yener ise “Bu konser çok iyi geldi. Şu anda burada kaç kişi var?” diye sordu. Oldukça yoğun bir kalabalığa karşı konser veren sanatçı konseri sırasında seyircilerin arasına da girdi ve bir süre hayranları ile birlikte şarkı söyleyip fotoğraf çektirdi. Hande Yener'e Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan çiçek ve Malatya’nın simgelerinden arkeolojik Arslantepe figürü ve kayısı hediye etti.