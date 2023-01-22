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Makyajsız Yakalanan Selin Şekerci Sitem Etti
Selçuk Yöntem ve Kubilay Aka ile başrolünü paylaştığı Sevda Mecburi İstikamet filminin Bakü’deki gösteriminin ardından İstanbul’a dönen Selin Şekerci, makyajsız görüntülendi. İşte detaylar...
Selin Şekerci, Sevda Mecburi İstikamet filminin Bakü’deki gösteriminin ardından İstanbul’a döndü. İkinci bebeklerini kucağına alan Fahrive Evcen ve Burak Özçivit’in hastaneden çıkışını bekleyen gazetecilerin önünden geçen Selin Şekerci, kameraları fark edince kaçmaya çalıştı.
Sevgilisi Okan Yalın’ın eşlik ettiği Selin Şekerci, “Talihsizliğim sizin önünüzden geçtim. İnşallah o haberi kaçırırsınız” diyerek, tatlı bir sitemde bulundu.
Gazetecilere kimi beklediklerini soran Şekerci, “Fahriye hanım doğum yaptı onu bekliyoruz. Darısı başınıza” yanıtını alınca “Amin inşallah. Ben uyanınca. Daha kahvemi içmedim, uyanamadım” diyerek karşılık verdi.
Makyajsız olan Şekerci, “Beni bu halde çektiniz ya alacağınız olsun” sözleriyle gazetecilere takıldı.
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