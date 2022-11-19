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Makyajsız Hali Şaşırttı!

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Aleyna Tilki'nin, kabanını terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti. Tilki'nin makyajsız hali de şaşırttı. İşte detaylar...

Magazin 19.11.2022, 10:33 19.11.2022, 10:46 arif hür
Makyajsız Hali Şaşırttı!

Son şarkısıyla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan son derece mutlu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, yeni çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Aleyna Tilki'nin makyajsız oluşu ve doğal güzelliği de dikkat çekti.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

#Aleyna Tilki #snob magazin #Magazin #haber
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