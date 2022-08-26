Maitre Gims Dünya Kupası provasını Bodrum'da yaptı

Tüm rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlik için saatler öncesinden mekan kapısında beklemeye başlayan dünyaca ünlü yıldızın hayranları, bu bekleyişleri esnasında ''Maitre'' tezahüratları ile Bodrum'u inlettiler. Hazırlıkları günler önce başlayan kapalı gişe performans için son kez şanslarını denemek isteyen çok sayıda Maitre Gims hayranları ise tıka basa dolan mekan dolayısıyla büyük üzüntü yaşadılar.

Türkiye'de ilk kez sahne alan Türkçe " Merhaba " diyerek sahneye çıkan Gims , kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 2.500 kişi ile birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirildi.

Kasım ayında düzenlenecek olan Katar'daki Dünya Kupası'nın müziğini de yapacak olan Gims , sahnesine Türkçe " Bu harika bir dünya kupası provası oldu. Türkiye'yi ve bu geceyi asla unutmayacağım. En kısa sürede yeniden bir araya geleceğiz. Teşekkür ederim Bodrum " diyerek alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.



Yoğun istek üzerine bir gece sonra ikinci kez sahneye çıkan ünlü Fransız şarkıcı B 1 Clup Ün sahibi Resul Ergin'e kendisine gösterdikleri ilgi alaka ve misafirperverlik için teşekkür etti.