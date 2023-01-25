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Mahsun Kırmızıgül'den Prestij Meselesi Açıklaması

Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, 3 Şubat'ta vizyona girecek Prestij Meselesi filmi için Mahsun Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açmıştı. Kırmızıgül'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Magazin 25.01.2023, 12:57 sercan
Mahsun Kırmızıgül'den Prestij Meselesi Açıklaması
Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, 3 Şubat'ta vizyona girecek Prestij Meselesi filmi için Mahsun Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açmıştı. Henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek.
Mahsun Kırmızıgül de yazılı açıklama geçti. Kırmızıgül, "Yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün uzun yıllardır çekmeyi arzu ettiği, bir otobiyografi, bir umut hikayesi olarak Prestij Meselesi tüm sinema severlerin son yıllarda büyük heyecan ve merakla beklediği bir filmdir. Hal böyleyken, merhum Hilmi Topaloplu’nun büyük oğlu Volkan Topal tarafından, “Prestij Meselesi” filminin, merhum Hilmi Topaloğlu’nun kişilik haklarına saldırı teşkil eden sahneleri olduğu iddiası ile gösteriminin durdurulması, engellenmesi için İstanbul Fikri Haklar Hukuk Mahkemesinden tedbir talep edilmiştir. Mahsun Kırmızıgül bugüne kadar onlarca sinema filmine yönetmenlik yapmış, filmleri milyonlarca gişeye sahip bir yönetmen olarak, kendisinin müzik hayatında çok önemli bir yere sahip olan, “Abi “ diye hitap ettiği, onlarca ses sanatçısını keşfeden bir deha olan Hilmi Topaloğlu ile beraber geçtikleri o sihirli ve umut dolu yolun filmini de çekecekti. Ve çekti de..." dedi.
"FİLME SONSUZ DESTEK VERİRDİ"
Sözlerine devam eden sanatçı şöyle konuştu: "Prestij Meselesi, sadece Mahsun Kırmızıgül’ün değil, onunla beraber Haluk Levent ve Özcan Deniz'in de binbir zorlukla ama umutlarını yitirmeden müzik dünyasında var oluş çabalarının, Hilmi Topaloğlu’nun sihirli dokunuşu ile milyonların sevdiği sanatçılar haline gelmelerinin hikayesidir. Ve müzik piyasasının altın çağının yaşandığı Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı 90'lı yılların başlarında resmeden, o dönem yüzlerce hit olmuş şarkının ve efsane olmuş ses sanatçısının izleyiciye hatırlatıldığı, birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol icra ettiği, yüzlerce sinema emekçisinin aylar süren emeği ile çekilmiş bir sinema filmidir. Filme Merhum Hilmi Topaloğlu’nun eşi, iki oğlu ve abisi Mustafa Topaloğlu da büyük destek vermiş, Filmin ve Mahsun Kırmızıgül’ün yanında olarak Hilmi Topaloğlu’nun güzel anılarını yaşatmak için hep beraber çaba sarf etmişlerdir. Prestij Meselesi, yönetmenin otobiyografisi olup, Hilmi Topaloğlu’nun hayat hikayesi değildir. Film Hilmi Topaloğlu’nun manevi hatırasını ve ailesinin manevi duygularını zedeleyecek herhangi bir unsur taşımadığı gibi, Hilmi Topaloğlu’nun kıymetli anısına ve ışığına bir vefa duruşudur. 90’lı yıllarda kamuya mal olmuş bir müzik şahsiyetini, yeni nesillere tanıtmak, sevenlerinin ve de en başta yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve ailesinin en büyük isteğidir. Eminiz ki kendisi de hayatta olsaydı, Sanat özgürlüğünün en büyük savunucusu olur ve filme sonsuz destek verirdi. Kısacası Prestij Meselesi sinema filmi Merhum Hilmi Topaloğlu ve ailesinin kişilik haklarını zedelemeyen aksine onun umut, heyecan ve müzik dehasına selam duran, çok keyifle izlenecek bir sinema filmi olup, filme karşı Volkan Topal tarafından girişilen bu olumsuz tutum için üzüntü duymaktayız."

#mahsun kırmızıgül #Hilmi Topaloğlu #Prestij Meselesi #Volkan Topal #film #dava
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