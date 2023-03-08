Mahmut Görgen Yazın Nabzını ‘Go’ ile Tutacak

İlk olarak 2017 yılında Kalbimin Sahibine isimli şarkısıyla çıkış yapan başarılı Aranjör & DJ Mahmut Görgen son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. 2019 yılında ise Touch The Sky isimli single’ı yayımlandı. Daha sonra Türk Müziğinin duayenlerinden Cansever ile birlikte çalıştı.

Yer aldığı özel partilerde unutulmaz performanslar sergileyen Görgen’in ünü 2013 yılının sonlarına doğru şehir dışına da taştı. Antalya, Bodrum, İzmir gibi sahil kentlerinde düzenlenen konsept partilerde sahne aldı. Yıllardır edindiği tecrübe ve birikimle hazırladığı Go isimli parçanın şimdiden çok ses getireceği düşünülüyor.

Marian’ın sesiyle can bulan ve sözleri Marian, aranjesi Mahmut Görgen’e ait Go isimli parça “Medya Martı” etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sakın kaçırmayın!