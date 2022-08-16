Mahmur Tuncer halaya "Deli" ile devam diyor

"Bakkal Amca", "I'm Sorry", "Ay Gördüm Allah", "Lo Lo", "Altın Dişli Hayriye", "Jandarma" gibi kültleşmiş şarkılarıyla hafızalara kazınan Mahmut Tuncer bu kez "Deli" diyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan Deli'nin aranjör koltuğunda ise Tarık İster bulunuyor. Halk müziğinde işlenmemiş bir konuya yönelen Mahmut Tuncer karamizah türündeki "bana deli diyenler vallahi benden deli" sözleriyle kişilerin gündelik hayattaki benzetmelerinin kendilerinden yola çıktığını ima ediyor.

﻿

Deli'nin sözleri kadar eğlenceli klibi Erkan Nas tarafından çekildi. Tüm güne yayılan çekimlerde Tuncer, Kilyos, Zekeriyaköy ve Uskumruköy'deki sevenleriyle de bir araya geldi.

﻿"Deli"; 29 Temmuz'da tüm dijital platformlarda yayında.