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Mahkemelik Olmuşlardı... Netflix'in Gecesinde Pişti Oldular!

Sanat ve magazin dünyasının sevilen isimleri Netflix'in davet gecesine akın etti. Geçtiğimiz aylarda kavga eden ve mahkemelik olan Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya'nın törende pişti olması dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 04.11.2022, 11:31 04.11.2022, 12:16 arif hür
Mahkemelik Olmuşlardı... Netflix'in Gecesinde Pişti Oldular!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile katıldığı 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni'nde, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı ve saldırdığı ileri sürülen oyuncu Burak Deniz'e dava açmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz, "Arkadaşlarımı kırdığım için üzgünüm. Şakalaşmak isterken dozajı kaçırdım. Kendilerinden hemen özür dilemek için iletişime geçmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu kırgınlık en kısa sürede son bulur" demişti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda kavga eden ve mahkemelik olan Burak Deniz ve Nilperi ŞahinkayaNetflix'in davet gecesinde pişti oldu.

Şahinkaya ve Deniz, kavga haberlerini soran basın mensuplarına bakın ne cevap verdi...

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında; Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır. 

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’in baş şehri Dakar’da doğdu. Babası diplomat, annesi de bir dönem Dışişleri Bakanlığı’nda uzman olarak çalışmış. Babası diplomat olduğu için Senegal’de doğdu, ailesi adının Nil olmasını istedi, dedesi ise gördüğü bir Rüya sonrası “Adında mutlaka peri olsun” dedi. Nilperi çıktı ortaya! Çocukluğunda birçok ülke ve şehir gezdi; 3 sene Duseldorf, 4 sene Paris, 4 sene Bern, 15 yaşında anne ve babası boşanınca annesiyle Türkiye’ye geldi.

Eğitim hayatına Paris'te başladı ve Paris’de Charles de Gaulle ilkokulundan 1997 yılında mezun oldu. Üniversiteyi ise Ankara’da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamladı. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA DİZİLERİ

İlk olarak televizyon hayatına Deniz Yıldızı adlı dizide başladı. Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında “Kayıp” adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 2023 – 2014 sezonunda “Kim Korkar Hain Kurttan?” adlı tiyatro oyununda Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldı.

Nilperi Şahinkaya; Erşan Kuneri, Yasak Elma, Kuzgun ve Yaşamayanlar gibi sevilen projelerde rol almıştır.

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