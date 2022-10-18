Mahkemeden Şok Karar! Hapsi İsteniyor
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın Bayrampaşa'daki evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayla ilgili yıldız futbolcunun annesi Yüksel Turan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte yaşananların perde arkası...
Eski futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı ortaya çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlıyı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi.
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah'ın haberine göre savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.
KAÇAK YAPILAŞMA TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde buluna futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı.
İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı
Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi söz konusu kaçak yapılaşmanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı.
Bina üzerinde yapılan incelemeler sonucunda rapor mahkemeye gönderildi.
İncelemelerde suça konu aykırı kısımlar kaçak ve izinsiz olarak yapıldığı, yapının çatı arası terasının üstünün ve kenarlarının kapatılması ve kapalı brüt alanın artırıldığı rapor edildi.
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