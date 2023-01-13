Mabel Matiz: Tarkan’ın “Ölürüm Sana” Şarkısını Doksanlı Yıllardan Kurtarırdım 

Zorlu PSM sahnelerindeki etkinliklerin sahne arkasında, birbirinden ünlü sanatçıları etkinlik öncesi yakalayıp onlarla sohbet ederek heyecanlarını paylaşıp doyasıya muhabbetle eğlenceli dakikalar yaşandığı ‘’Kuliste Röveşata’’ programı, Zorlu PSM YouTube kanalında başladı. Editörlüğünü Kutsal Motor ekibinin yaptığı Zeynep Ocak sunduğu “Kuliste Röveşata”nın ilk bölüm konuğu ise “Antidepresan” şarkısıyla son günlerde listeleri altüst eden başarılı müzisyen Mabel Matiz oldu.

“Hoşlandığım kişinin karşımda oturması inanılmaz gaza getirir”

Zeynep Ocak’ın program başında takılara meraklı olan Mabel Matiz’e kulisindeki birbirinden güzel kolyeleri inceledikten sonra “Performansın sırasında konserinde seni en çok ne gaza getirir?” sorusu soruldu. Mabel Matiz, Zeynep Ocak’a “Hoşlandığım kişinin karşımda oturması inanılmaz gaza getirir. İçimden inanılmaz birisi çıkar bir anda ve beni aşırı derecede yükseltir bu durum.” yanıtını verdi. Ardından “Şu anda prodüksiyon zorluklarından bağımsız olarak hemen yarına ayarlanmış bir konserin olsa nerede sahneye çıkmak isterdin?” sorusunu soran Zeynep Ocak’a “Glastonbury Festival ile Londra’daki Royal Albert Hall Sahnesi’nde sahneye çıkmayı çok isterdim.” yanıtını verdi.

“Tarkan’ın ‘Ölürüm Sana’ şarkısını doksanlı yıllardan kurtarırdım”

Zorlu PSM kulis koridorlarından 90’lar Türkçe pop hakkındaki detaylı ve eğlenceli sohbetleriyle Mabel Matiz’in konser hazırlığı sırasındaki sahnesine gelen Zeynep Ocak ve Mabel Matiz, Zeynep Ocak’ın “90’lardan yalnızca bir şarkı kurtarma şansın olsa hangi şarkıyı kurtarırdın?” sorusuna “Birçok şarkı var ama sanırım Tarkan’ın ‘Ölürüm Sana’ şarkısını kurtarırdım” yanıtını verdi.

