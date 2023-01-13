Son Dakika

Mabel Matiz: Tarkan’ın “Ölürüm Sana” Şarkısını Doksanlı Yıllardan Kurtarırdım 

Zorlu PSM YouTube kanalında Zeynep Ocak’ın sunduğu, editörlüğünü Kutsal Motor ekibinin yaptığı yepyeni program ‘’Kuliste Röveşata’’nın ilk bölüm konuğu olan Mabel Matiz; müziklerini bestelemek istediği filmlerden, konserlerinde ona en ilham veren şeylerden günlük rutinlerine kadar her şeyi tüm samimiyetiyle paylaştı.

Magazin 13.01.2023, 19:15 Emrah
Mabel Matiz: Tarkan’ın “Ölürüm Sana” Şarkısını Doksanlı Yıllardan Kurtarırdım 

Zorlu PSM sahnelerindeki etkinliklerin sahne arkasında, birbirinden ünlü sanatçıları etkinlik öncesi yakalayıp onlarla sohbet ederek heyecanlarını paylaşıp doyasıya muhabbetle eğlenceli dakikalar yaşandığı ‘’Kuliste Röveşata’’ programı, Zorlu PSM YouTube kanalında başladı. Editörlüğünü Kutsal Motor ekibinin yaptığı Zeynep Ocak sunduğu “Kuliste Röveşata”nın ilk bölüm konuğu ise “Antidepresan” şarkısıyla son günlerde listeleri altüst eden başarılı müzisyen Mabel Matiz oldu.

“Hoşlandığım kişinin karşımda oturması inanılmaz gaza getirir”

Zeynep Ocak’ın program başında takılara meraklı olan Mabel Matiz’e kulisindeki birbirinden güzel kolyeleri inceledikten sonra “Performansın sırasında konserinde seni en çok ne gaza getirir?” sorusu soruldu. Mabel Matiz, Zeynep Ocak’a “Hoşlandığım kişinin karşımda oturması inanılmaz gaza getirir. İçimden inanılmaz birisi çıkar bir anda ve beni aşırı derecede yükseltir bu durum.” yanıtını verdi. Ardından “Şu anda prodüksiyon zorluklarından bağımsız olarak hemen yarına ayarlanmış bir konserin olsa nerede sahneye çıkmak isterdin?” sorusunu soran Zeynep Ocak’a “Glastonbury Festival ile Londra’daki Royal Albert Hall Sahnesi’nde sahneye çıkmayı çok isterdim.” yanıtını verdi.

Tarkan’ın ‘Ölürüm Sana’ şarkısını doksanlı yıllardan kurtarırdım”

Zorlu PSM kulis koridorlarından 90’lar Türkçe pop hakkındaki detaylı ve eğlenceli sohbetleriyle Mabel Matiz’in konser hazırlığı sırasındaki sahnesine gelen Zeynep Ocak ve Mabel Matiz, Zeynep Ocak’ın “90’lardan yalnızca bir şarkı kurtarma şansın olsa hangi şarkıyı kurtarırdın?” sorusuna “Birçok şarkı var ama sanırım Tarkan’ın ‘Ölürüm Sana’ şarkısını kurtarırdım” yanıtını verdi. 
 

#Mabel Matiz #tarkan #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 17 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4