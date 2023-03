M83 İstanbul'a Geliyor

Hem görsel, hem de işitsel bir şölenden farksız canlı performansıyla 13 Haziran 2023 gecesi, Blind presents Epifoni organizasyonu ile Maximum Uniq Açık Hava'da sahne alacak olan M83, özellikle 'Midnight City' isimli şarkılarıyla dünya çapında üne kavuştu. 2011 yılında yayınlanan bu şarkı bugüne kadar sadece Spotify'da 845 milyon dinlemeye ulaşarak büyük bir rekor kırdı.

Fransız elektronik müzik dehası Anthony Gonzalez’in 1999 yılında kurduğu electro-pop projesi M83, 20 yılı aşan başarılı bir kariyere sahip. Geçtiğimiz günlerde yepyeni stüdyo albümleri 'Fantasy'yi yayınlayan grup, bu albümün turnesi kapsamında, romantik synth melodileri ile birlikte bu yazın sen çok konuşulacak konserlerinden birini vermek üzere ülkemizde olacak. Midnight City, Kim & Jessie, Skin of the Night ve Don’t Save Us From the Flames gibi M83 şarkılarını muhteşem bir sahnede izlemek isteyenler için biletler 27 Mart Pazartesi'den itibaren Biletix, Passo, Biletino ve Bubilet'te satışta!