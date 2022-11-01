Londra'da Sürpriz Düet!

Son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Selin, Warner Music'in Londra'da yer alan stüdyolarında gerçekleşen 2022 Writing Camp’te dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen prodüktörler ile birlikte şarkı yazıp, besteledi.

DÜET YAPTILAR

Londra seyahatinde aynı zamanda müzik kariyerinde unutamayacağı bir gece yaşayan Selin, Sertab Erener'in O2 Indigo sahnesine konuk sanatçı olarak katıldı. İkili, 3 şarkıda düet yaptı.

Hatıralarına bir yenisini ekleyen Selin, boş vakitlerinde gezerek Londra sokaklarında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



