Son Dakika
Londra'da Sürpriz Düet!
Söz yazarı, besteci ve yorumcu Selin, geçtiğimiz günlerde Londra'da bir stüdyoda yaklaşık 30 müzisyenle birlikte 3 gün boyunca müzik yaptı. Londra seyahatinde unutulmaz anlar yaşayan Selin, Sertab Erener'in O2 Indigo sahnesine konuk sanatçı olarak katıldı. İkili, 3 şarkıda düet yaptı. İşte detaylar...
Son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Selin, Warner Music'in Londra'da yer alan stüdyolarında gerçekleşen 2022 Writing Camp’te dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen prodüktörler ile birlikte şarkı yazıp, besteledi.
DÜET YAPTILAR
Londra seyahatinde aynı zamanda müzik kariyerinde unutamayacağı bir gece yaşayan Selin, Sertab Erener'in O2 Indigo sahnesine konuk sanatçı olarak katıldı. İkili, 3 şarkıda düet yaptı.
Hatıralarına bir yenisini ekleyen Selin, boş vakitlerinde gezerek Londra sokaklarında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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