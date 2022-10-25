Londra Sokaklarında Aşkını Aradı
Genç müzisyen Cem Yenel, güçlü vokali ve iddialı synth melodilerle 80'ler soundunu birleştirdiği ''Pusula'' isimli yepyeni teklisini yayınladı. Yenel, hayalinde yarattığı kişinin aslında var olmamasıyla ilgili içinde yaşadığı gelgitleri ve duygu durumunu anlattığı şarkının klip çekimini Londra'da gerçekleştirdi. İşte detaylar... ilk üç günde trendlerde 10. sırada yerini aldı. Cem Yenelİşte detaylar...
Pusula şarkısı, özellikle vokal kullanımı ve modern soundu ile sanatçının tarzını en iyi yansıtan şarkılardan biri olma özelliği taşıyor. Söz ve müziği Cem Yenel'in kendisine ait olan şarkının prodüktör koltuğunda ise Kaan Pars oturuyor.
LONDRA SOKAKLARINDA AŞIK BİR ADAM
Cem Yenel, hayalinde yarattığı kişinin aslında var olmamasıyla ilgili içinde yaşadığı gelgitleri ve duygu durumunu anlattığı şarkının klip çekimi için Londra'ya gitti.
Aşık bir adamın, bulunması mümkün olmamasına rağmen aşkını tüm gece arayışını izlediğimiz klip Londra sokaklarında çekildi. Klipte sanatçıya fenomen Buket Sena eşlik etti.
"MELODİ VE SÖZLER KUCAĞIMA GELDİ"
Cem Yenel Pusula şarkısıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti:
''Pusula uçaktayken yazdığım bir şarkı. Arkadaşlarımla tatile giderken ve hatta aramızda şakalaşırken 10 saniyeliğine başka bir alana girdim, melodi ve sözler kucağıma geldi. 'Bir saniye beni bırakın, bir şey kaydedeceğim.' dedim.
Onlar da buna çok alışkın oldukları için beni kendi halime bıraktılar. Uçağın tekerlekleri yere değdiği an şarkı bitmişti. Genel anlamda şarkı hayalinde yıldızlarla beraber konumlamak istediğin birinin aslında orada olmamasıyla ilgili. Ama varmış gibi yürümeye devam etmek tabii.''
Cem Yenel’in Pusula isimli şarkısı Warner Music Türkiye etiketiyle 21 Ekim tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda yayında.
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