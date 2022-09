Lina Cinayetinde Korkunç Detay! Müge Anlı Açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarınıdaki iki kızlarını arıyorlardı. Melissa ve Abdurrahman'a dün acı haber ulaştı.

Aylardır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Kan donduran vahşetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, cesedi teşhis eden babaannenin alattıkları kan dondurdu.

Lina'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina’ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaannenin anlattıkları kan dondurdu:

"HER YERİ KAPKARA OLMUŞ"

“Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa’yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı.”

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Soruşturma kapsamında 3 kişi yakalandı.

O bebeğin kimliği herkesi bir kez daha yıktı. O ceset, Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın aylardır aradıkları kayıp kızları Lina'nın cansız bedeniydi.

Genç kadına fuhuş yaptırmak için alıkonulan çocuklardan 1.5 yaşındaki Naime de canlı yayına telefonla katılan bir kadının evinde bulunmuştu.

İŞKENCE ETMEKLE SUÇLANDI

Annesini fuhuşa zorlamak için kaçırılan Lina Erbay dün toprağa verildi. Anne Melisa cenazeye katılmadı. Lina'nın katillerinin ifadesi de ortaya çıktı. Lina'ya Mehmet Kurt işkence etmiş sevgilisi Muhabbet ise öldürmüş. Medyaya sızan ifadelerde anne Melisa da kızını dövmek ve işkence etmekle suçlandı. Lina'yı öldüren Muhabbet Toz, küçük kızı yakarak yok etmeyi düşünmüş.

"BU VAHŞETE AD VEREMİYORUM"

Medyaya düşen ifadeler ile birlikte Müge Anlı da da yeni bilgiler ortaya çıktı. Müge Anlı "Ben ayrıntılarını vermiyorum ama bu çocuk normal bir şekilde öldürülmemiş. Bu vahşete ad veremiyorum. Lina'nın cesedini bulan ekip bile şoke olmuş" dedi. Lina'nın cesedini teşhis eden babaanne Sevim Erbay ise '"görseniz dünya ayağa kalkar" diyerek küçük kızın yaşadığı vahşeti aktardı. İşte Lina Erbay'la ilgili son dakika bilgileri:

Lina Erbay, annesi Melisa İlhan'a fuhuş yaptırmak isteyen kişiler tarafından kaçırılan 2 kardeşten büyük olandı. Henüz 3 yaşında olan Lina Erbay'ın işkence edilerek acımasızca öldürüldü. Müge Anlı'nın deyimiyle cesedi bulanlar bile şoke oldu. Lina'nın küçük kardeşi Ceyda ise Kiraz Akkurt isimli bir başka kadında bulundu.

Kiraz Akkurt olay ortaya çıkınca Müge Anlı ile Tatlı Sert'i arayıp çocuğun kendisinde olduğunu söyledi ve Ceyda'yı devlete teslim etti. Gözaltına alınan Kiraz Akkurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

LİNAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ SONRASI ŞOK GERÇEKLER!

Cinayetten gözaltına alınanlardan biri Melisa'yı fuhuş batağına düşüren ortaokul arkadaşı Muhabbet Toz diğeri ise onun sevgilisi Mehmet Aksu çıktı. Mehmet Aksu'nun bir çocuk giyim mağazası ile emlak ofisi sahibi olduğu öğrenildi. Lina'nın cesedi çocuk giyim mağazasının deposundaki derin dondurucuda bulundu. Muhabbet Toz ve sevgilisi nitelikli kasten öldürmek suçlaması ile tutuklandı. Gaziantep E Tipi kapalı cezaevine gönderildiler. Savcı anne Melisa ve baba Abdurrahman'ın da ifadesi alındı. Küçük Lina'nın cenazesini ise babaanne Sevim Erbay teşhis etti.

Babaanne Lina'nın cesedi gördüğünde dehşete düşmüş. Çocuğun her yeri ısırık yarasıydı diyen Sevim Erbay şunları anlattı:

-Çocuğun her yeri mosmordu. Dudakları patlamış, göz altları morarmış. Çocuğu sallayarak kaslarını kırmışlar. Çocuğun halini görseniz var ya dünya ayaklanır. Kız Melisa her işe gittiğinde bu çocuğu görüyordun. Buna nasıl izin verdin.

KATİLLERİN İFADESİ KAN DONDURDU

Tutuklanıp cezaevine gönderilen Lina'nın katillerinin ifadeleri de ortaya çıktı. Mehmet Aksu sorgusunda, Lina'nın Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü, vicdan azabı çektiği için olayı itiraf ettiğini söyledi. Mehmet Aksu'nun ifadesinde Melisa'nın ilk olarak şehir merkezindeki bir rezidansta kalarak fuhuş yaptığını, sevgilisinin de burada olmasından rahatsız olduğu için

Muhabbet Toz'a ayrı bir ev tuttuğunu iddia ederek şunları anlattı:

"Melisa, kiraladığı rezidansta fuhuş yapmaya devam ediyordu, çocukları ise Muhabbet'in yanında kalıyordu. Mart ayının başında Muhabbet beni arayınca evine gittim. Eve girdiğimde Lina Nazlı, yerde halının üzerine sırt üstü hareketsiz yatıyordu. Muhabbet ise korku ve panik halinde yerde oturuyordu. Muhabbet'e ne olduğunu sordum. Muhabbet bana, 'odada sağa sola koştu bağırdım durmadı, ben de sinir haliyle kafasına iki defa vurdum yere düştü, bu şekilde hareketsiz kaldı, ne yapacağımı bilemedim seni aradım, yardım istedim'

'LİNA'YI YAKALIM' DEDİLER

-Nabzına baktığımda Lina Nazlı'nın öldüğünü anladım. Muhabbet'e birkaç kez ambulansı ve polisi aramasını, olanı anlatmasını ve ne yapılacaksa yapılmasını söyledim. Muhabbet bana cevap vermedi, ambulans ve polisi aramadı. Muhabbet bana, 'bu çocuğun cesedini yakayım, parçalarını bir yere gömeyim, kurtulayım' dedi.

Ben kabul etmeyince iş yerime götürüp, derin dondurucu alarak, cesedi dondurucuya koymayı teklif etti. Ceset sürekli gözümüzün önünde olacağı için kimsenin bulma ihtimali olmayacağını söyledi. Ben buna da karşı çıktım ama ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım. İş yerime yakın bölgede 5 bin liraya bir derin dondurucu satın aldık. Bir saat sonra derin dondurucuyu iş yerine getirdiler. Biz de Muhabbet ile aracıma binerek evden Lina Nazlı'nın battaniyeye sarılı cesedini iş yerine getirip, derin dondurucunun içerisine koyduk".

CESEDİN ÜSTÜNE SEBZE KOYMUŞ

Muhabbet Toz'un cesedinin görünmemesi için üstüne sebze koyduğunu söyleyen Mehmet Aksu, "Cesedi derin dondurucuya koyduktan sonra kilitledik. İçerisinde cesedin bulunduğu derin dondurucunun her iki anahtarını da Muhabbet aldı. Zaten derin dondurucunun fişi sürekli takılıydı.

O tarihten sonra Muhabbet, 'bu ceset bulunursa ben yanarım, çocuğun cesedi sürekli kontrolümde olmasını istiyorum' dedi. Ben de karşı çıkmayarak iş yerini bundan sonra Muhabbet'in çalıştırmasını istedim. O günden sonra iş yerini Muhabbet çalıştırdı. Muhabbet'in çocukla ilgili ailesine ne dediğini bilmiyorum. Televizyon kanalındaki yayını izleyince de rahatsızlık duyarak polisi aradım" diye konuştu. (İnternethaber)