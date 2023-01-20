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Leyla Lydia Tuğutlu Suda Doğum Anlarını Paylaştı
Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 18 Ocak'ta anne oldu. Suda doğum yapan ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, o anları sosyal medya hesaplarından yayınlayıp, duygularını paylaştı. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlenen tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne oldu.
Oyuncu, son zamanlarda daha sık tercih edilen ‘suda doğum’ yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi.
Çift, çocuklarına Evren Deniz adını verdi.
Tuğutlu, suda doğum yaptığı anı Instagram'dan paylaştı.
Oyuncu, "18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi.. 2023'ün bize hediyesi... Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için... Sonra eşime desteklerinden dolayı... Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı. Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı.
Suda doğumu bana ilaçsız sıkıntısız müdahalesiz en doğal şekilde yaptıran ve bize verdiği güvenle doktor Yusuf Olgaç'a, güzel enerjisiyle beni hep rahatlatan, yönlendiren ve hastanedeki her dakikamızda bana iyi gelen Hayriye Erdoğu'ya çok teşekkür ederim" diye yazde.
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