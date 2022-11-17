Flaş HaberSıla Türkoğlu'nun Instagram'la İmtihanı!
Leyla bir yaşında
Sunucu Nazlı Canyurt, kızı Leyla'nın birinci doğum gününü kutladı.
Raffles Istanbul'da gerçekleşen etkinlikte Nazlı Canyurt, doktor eşi Ali Duman ve çocuğuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Sunucu, "Çiçeğim. Ne kadar kutlasak doyamayız herhalde... Leyla'nın doğum gününü kutlamaya bizden daha hevesle ve coşkuyla koşarak gelen ailemizin parçası olan herkese çok teşekkürler" notunu düştü.
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