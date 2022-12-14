Levent Yüksel’den nostaljik konser

Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede düşmeyen temposuyla sevenlerini 90'lı yıllara götürerek nostaljik bir gece yaşatan Levent Yüksel, 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir' gibi klasiklerinin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çıkardığı arabesk albümünden de şarkılar söyledi.

Mekanı dolduran hayranlarının kendisine eşlik etmesiyle sevenlerine seslenen başarılı müzisyen; ”Gerçekten bu yaşıma kadar sizler sayesinde geldim. Hepinize minnettarım. Bu gün sizinle nostaljik bir gece yaşayacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim." dedi.

Bağlama eşliğinde de şarkılar seslendiren Yüksel, şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Performansı ve enerjisiyle büyük bir beğeni kazanan Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

