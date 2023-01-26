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Levent Güner Vefat Etti
İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Levent Güner, hayatını kaybetti.
Birsen Altutnaş'ın haberine göre; Devlet Tiyatrosu oyuncusu Levent Güner vefat etti. Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner, diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
‘Eski Bir Sevda’ adında bir de albümü bulunan Güner, 1992’de Mem û Zîn, 1995’te Böcek, 1995’te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.
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