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Lerzan Mutlu’dan Slip Mayo Açıklaması
Ünlü sanatçı Lerzan Mutlu, yoğun bir şekilde konserlerine devam ediyor. Önceki gün Almanya Köln'de konser veren Lerzan Mutlu, sahnede şok açıklamalar yaptı.
Lerzan Mutlu, önceki gün Almanya'nın Köln kentinde verdiği konser ile sevenleriyle buluştu. Lerzan Mutlu, geçtiğimiz hafta 'Kusura Bakma' adlı single ile müzikseverlerle buluşturmuş fotoğraflarıyla olay olmuştu. Mutlu, Almanya'daki konserinde şarkıları kadar açıklamalarıyla da gündeme damga vuracak. Lerzan Mutlu, "Kusura Bakma isimli şarkım çok sevildiğini. Ayrıldığım adam şarkı yaptırdı, aşık olduğum adam çocuk yaptıracak" dedi.
Lerzan Mutlu, sahneden son günlerin tartışma konusu tayt olayına da son noktayı koydu. Mutlu, '"Bende erkeklerde slip mayo hiç sevmiyorum. O zaman erkeklerde slip mayo giymesin mi? diyelim çok saçma bir polemik isteyen istediğini giyer" diye konuştu.
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