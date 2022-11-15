Lerzan Mutlu’dan sahneden şok sözler

Lerzan Mutlu, önceki gün Almanya'nın Köln kentinde verdiği konser ile sevenleriyle buluştu. Lerzan Mutlu, geçtiğimiz hafta 'Kusura Bakma' adlı single ile müzikseverlerle buluşturmuş fotoğraflarıyla olay olmuştu. Mutlu, Almanya'daki konserinde şarkıları kadar açıklamalarıyla da gündeme damga vuracak. Lerzan Mutlu, "Kusura Bakma isimli şarkım çok sevildiğini. Ayrıldığım adam şarkı yaptırdı, aşık olduğum adam çocuk yaptıracak" dedi.

Lerzan Mutlu, sahneden son günlerin tartışma konusu tayt olayına da son noktayı koydu. Mutlu, '"Bende erkeklerde slip mayo hiç sevmiyorum. O zaman erkeklerde slip mayo giymesin mi? diyelim çok saçma bir polemik isteyen istediğini giyer" diye konuştu.