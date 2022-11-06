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Leo ile park keyfi
'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Cana' rolüyle dikkat çeken Hande Ataizi tatil gününü oğlu Leo ile geçirdi.
Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Hande Ataizi, parka götürdüğü oğlu ile objektiflere poz verdi.
Tatil gününü oğlu için ayırdığını söyleyen Ataizi "Pastırma yazından son kalan güzel günleri kaçırmak istemedik. Şimdi parka gidip Leo ile eğleneceğiz" diye konuştu.
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