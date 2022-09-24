Lenfoma Tedavisi Gören Hakan Özoğuz'dan Açıklama

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği öğrenilmişti.

Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını da duyurmuştu.

Çıkan haberlerin ardından Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"TEDAVİ SÜRECİM İYİ GEÇİYOR"

Özoğuz, "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor.

Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976, İstanbul) Türk müzisyen, Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi.

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz’dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007’de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz öldü. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra’ya gittiler

Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen ‘Holigan’ ‘ın ardından Athena dördüncü video klibini ‘Tarlaya Ektim Soğan’ adlı şarkıya çekti.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı “12 Dev Adam” şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000’li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. “Palavra”, “Macera”, “Aşk Meşk Yok” teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001’de tüm Türkiye “On İki Dev Adam” ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.

Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir.

Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.