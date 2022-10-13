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Las Vegas’ta mayosuyla şov yaptı
Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Gülcan Arslan, arkadaşlarıyla Las Vegas’a gitti. Ayağını tozuyla siyah bikinisiyle poz verip sosyal medyada paylaştı.
Güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Ünlü güzel, Bülent İnal ile başrolünde yer aldığı 'Bir Çocuk Sevdim' dizisindeki Mine karakteriyle tanınmıştı. Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.
Güzel oyuncu iddialı karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Gülcan Arslan, cesur pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
35 yaşındaki güzel oyuncu son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. Arslan, son olarak arkadaşlarıyla Las Vegas'a gitti. Siyah mayosuyla adeta şov yapan ünlü güzel, sosyal medyayı salladı.
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