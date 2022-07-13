Lakabı Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaşırdı

Birçok sanatçının albüm yapmaktan kaçındığı bir dönemde Kabuk isimli yeni albümünü yayınlayan Su Soley, iğne oyası işler gibi işlediği Kabuk albümünü bir buhran anında yapmaya karar verdiğini dile getirerek, "Bu bir delilik hali. Bu iş çok sevmeden, aşık olmadan ve eser sahibi olmadan yapılamaz. Özellikle iş konusunda çok hassas ve belalıyım. Çalışmayı çok seviyorum ve detaycıyım.'' dedi.

Kabuk albümünde yer alan Nerde şarkısını sadece 23 saatte yazdığını ifade eden Su Soley, Pardon şarkısının ise 15 sene önce yazıp bestelediği ilk şarkılarından biri olduğunu dile getirdi.

MÜJDEYİ VERDİ

10 senedir tasarım yaptığını ve sahne kostümlerinin bir kısmının kendi tasarımı olduğunu söyleyen Su Soley, sahnesinde yanından eksik etmediği, kendisiyle artık özdeşleşen yelpazesinin farklı modellerini ve 20'ye yakın tasarımını ilerleyen yıllarda satışa açabileceğinin müjdesini verdi.

'WİLMA ÇAKMAKTAŞ' BENZETMESİ

Neşeli anların yaşandığı çekimde en tatlı sohbet anlarından biri ise kendi tasarımı olan sahne kostümü ile verdiği bir pozda hayranları tarafından Wilma Çakmaktaş'a benzetilmesi oldu.

Lakabının Sukuşi olduğunu da dile getiren sanatçının, çok merak edip yapmak istediği şeyin ise wingsuit olduğunu izleyiciler ile paylaştı.



