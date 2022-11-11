Kutsal Damacana'nın yeri ayrı

"Efsane geri dönüyor ve Kutsal Damacana 4 geliyor" sözleriyle röportaja başlayan Şafak Sezer, "Kendime ait olan birkaç filmim var. Kutsal Damacana, bunların ilki ve en çok sevileni. Arkasından Kolpaçino geldi ama bunun yeri ayrıdır. Bu filmin çekimlerinde de çok eğlendik. İnşallah seyirciyle de aynı şekilde buluşur." dedi. "İlk üç filmin görüntüleri sosyal medyada hala çok sık paylaşılıyor. Fenomen olduğunu söyleyebiliriz. Yeni filmle ilgili aynı durum yaşanır mı?" sorusuna Sezer, "İnsanlar sevdiği şeyi paylaşıyor. Sinemada gösterilen büyük ilginin sosyal medyada devam etmesi bizim için ayrı bir mutluluk." dedi.

"SİNEMANIN TADI BAŞKA"

"Oyuncular eskiden bu kadar yoğun değildi. Belli bir programın dışına çıkmazlardı ama şimdi dijital platformlar çok revaçta ve tiyatrolar da yeniden seyirci kazanmaya başladı. Bu yüzden sinema biraz boş kaldı." diyen Sezer, "Aslında o ağırlığı sinemaya vermeleri lazım. Çünkü sinemanın tadı başka. Seyircilerimiz tekrar sinemaya gidip, beraber gülüp eğlensinler" dedi.

"Z KUŞAĞINI YAKALAMIŞIZ"

"Daha önce de söylediğimiz gibi sosyal medyada filmin videoları çok paylaşılıyor. Z kuşağını yakaladığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna başarılı komedyen, "Teknoloji ve dijital platformlarla çok içli dışlılar. Seviyor ve paylaşıyorlarsa demek ki yakalamışız." diye cevap verdi.

"ÖNEMLİ OLAN SEYİRCİNİN GÜLMESİ"

Filmin gişe beklentisi kendisine sorulan Sezer, "Bizim isteğimiz seyircinin sinemaya tekrar gelmesi. Sadece sinemayı seven ve bu işe gönül veren insanlar var. İnsanların, filmi sinemada izlerken birlikte gülüp eğlenmesi bizim için daha önemli. İnşallah bol bir gişeyle buluşuruz." dedi.