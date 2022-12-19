Kuş Uçuşu'nda Oyuncu Değişikliği

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; KuUçuşu dizisinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor. Ay Yapım’ın Netflix için çektiKuş Uçudizisinin ilk sezonu çok sevilmişti. Televizyon dünyasındaki entrikaları ve kuşak çatışmasını nefis bir hikâye örgüsüyle anlatan senarist Meriç Acemi, dizinin devamını yazmış ve ekip geçen haftalarda sete çıkmıştı.

Dizinin yeni bölümlerini Koray Kerimoğlu yönetmeye başlamıştı. Yeni bölümleri çok merak edilen diziinin ikinci sezonunda Lale Kıran (Birce Akalay) daha küçük ve imkanları yetersiz bir kanalda çalışmaya başlayacak, Aslı (Miray Daner) da Lale’den entrikayla devraldığı koltuğunu kaptırmamak için büyük bir savaş verecek.

Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon konuk oyuncuları arasında Tilbe Saran'ın da olduğu konuşuluyordu. Tilbe Saran'ın sağlık sorunu nedeniyle dizide olamadığı yerine Yeşilçam'ın değerli oyuncularından Itır Esen'in rol aldığı öğrenildi. Esen yeni sezonda Zerrin adlı duayen gazeteciye hayat verecek.